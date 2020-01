Definidas as datas do Festival de Teatro do Interior da Bahia

O 4º Festival de Teatro do Interior da Bahia divulgou, na segunda-feira (06jan20), a listas dos 12 espetáculos selecionados para participar da programação. As montagens vão ser apresentadas entre os meses de fevereiro e março nas cidades de Jequié, Camaçari e Barreiras. Durante as apresentações, um júri vai escolher as cinco produções que vão concorrer, em maio, ao Prêmio Braskem de Teatro na categoria Espetáculo do Interior da Bahia, informa o G1. Os 12 espetáculos selecionados passaram pelo crivo de uma comissão avaliadora, formada pelo ator, diretor e professor Celso Jr., ator e dramaturgo Aldri Anunciação, e pelo ator, diretor teatral e artista visual Fernando Marinho, curador e diretor artístico do festival. As cidades de Lauro de Freitas e Vitória da Conquista se destacaram no resultado, cada uma com duas montagens selecionadas, seguidas de Feira de Santana, também com duas, vindo depois Alagoinhas, Porto Seguro, Juazeiro e Irecê, cada qual com uma.

Na 4ª edição, o Festival de Teatro do Interior da Bahia será de 10 a 14 de fevereiro, em Jequié; de 10 a 14 de março, em Barreiras; e de 24 a 28 de março, em Camaçari. A curadoria do festival também vai convidar duas peças ou projetos culturais de cada cidade para participar da programação, que inclui também mesas redondas, palestras e oficinas.

Confira a lista de selecionados:

1 – A Travessia do Grão Profundo (Irecê)

2 – Construção (Lauro de Freitas)

3 – Festa na Fé (Vitória da Conquista)

4 – Formigas (Vitória da Conquista)

5 – Lucas da Feira (Feira de Santana)

6 – Marama (Lauro de Freitas)

7 – Nelson em Jogo (Feira de Santana)

8 – Nem Tanto, Nem Tão Pouco (Lauro de Freitas)

9 – O Príncipe Feliz (Vitória da Conquista)

10 – Planta do Pé (Porto Seguro)

11 – Quebranto (Juazeiro)

12 – Rosas Negras (Alagoinhas)