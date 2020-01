Depois de mais de um ano de espera, finalmente diretor-geral do IFBA – Campus Jequié será empossado

Depois de mais de um ano de espera, finalmente a vontade da comunidade foi respeitada. O comentário é do professor Luciano Pestana, ao anunciar sua posse no cargo de diretor-geral do IFBA – Campus Jequié, em solenidade marcada para às 16 horas de sexta-feira (10jan20), no auditório da Reitoria do IFBA, no Canela, em Salvador – BA). “Novos tempos se iniciam com a posse da reitora Luzia Mota e de todos(as) os(as) Diretores Gerais eleitos”, comemorou. Reitora e diretores foram eleitos mas suas posses somente agora foram autorizadas pelo governo federal.