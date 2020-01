Distrito Industrial de Jequié no compasso de espera por providências do governo do Estado

As recentes chuvas que atingiram Jequié evidenciaram os problemas estruturais em vários pontos da cidade. Uma dessas áreas é o Distrito Industrial, onde é possível observar o acúmulo de água em trechos que ficam intransitáveis. Algumas imagens foram divulgadas no início deste ano de 2020 mostrando a urgente necessidade de o governo do estado da Bahia adotar as providências cabíveis para resolver a situação que se arrasta ao longo dos últimos dez anos.