A escala de rodízio de plantão de farmácias e drogarias para o ano de 2020, em cumprimento à Lei Municipal n° 2062/18, foi divulgada pela prefeitura de Jequié, no Diário Oficial do Município. A sequer a escala de janeiro e para os demais meses clique no link a seguir: https://bit.ly/2tzlU5H