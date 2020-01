Ano nem bem começa e relação conflituosa entre Gestão Sérgio da Gameleira e Servidores dá sinais de que vai perdurar

O ano nem bem começou e a relação conflituosa entre a Gestão Sérgio da Gameleira e os Servidores Públicos Municipais de Jequié, tônica dos últimos anos, dá sinais de que vai perdurar. Os sindicatos [Sinserv, APLB e Sind ACS-ACE] que representam as três categorias de servidores emitiram uma nota conjunta em que denúncia a Prefeitura de Jequié de descumprir a atual legislação quanto ao pagamento salarial de seus funcionários na data. Alegam que “as práticas negativas da Prefeitura Municipal de Jequié continuam as mesmas, velhas e sem compromisso”. Enfatiza que a atual gestão não entende os prejuízos por ela causados quando não cumpre na data que, pela Lei Orgânica, o salário de deve ser pago até o 5º dia útil do mês seguinte ao vencimento.

Cita ainda que toda situação gerada pelo não pagamento na data dos proventos trabalhados no mês e atraso no pagamento do 13º salário tem prejudicado não somente a execução do trabalho de qualidade dos servidores na realização do seu labor, bem como toda a economia local.

COBRANÇAS

Os Sindicatos voltam a cobrar um pronunciamento de entidades organizadas como: Ministério Público estadual, OAB, CDL e Associação Comercial e Industrial de Jequié, como forma de demonstrar que não concordam com as práticas apontadas como ilegais da Prefeitura de Jequié. “Como já citamos, tais práticas ilegais e abusivas da Prefeitura têm prejudicado toda a economia local, pois até a presente data a Prefeitura Municipal de Jequié não efetuou os vencimentos referentes ao mês trabalhado de dezembro de 2019”.

A Prefeitura informa que o pagamento do salário de dezembro de 2019 será efetuado na sexta-feira (10dez20).