Reinauguração da Lojas Tabajara supera as expectativas

Gratidão e Sucesso são as palavras que definem a Reinauguração da Lojas Tabajara nessa quarta-feira (08), na cidade de Jequié. Os clientes compareceram em massa e chamou a atenção de toda cidade, a loja esteve superlotada durante o dia inteiro, pois desde cedo havia uma fila imensa das pessoas que aguardavam a abertura da loja.

Os clientes ficaram muito satisfeitos com a nova loja, foram muitos os comentários positivos sobre a loja estar totalmente climatizada, com corredores largos, estacionamento, aspectos que facilitam muito as compras no novo espaço. Esse foi um presente que a Tabajara devia a população jequieense e a recepção foi muito boa, superou as expectativas.

É com imensa gratidão que a Lojas Tabajara agradece a todos, aos meios de comunicação, aos clientes e toda a sua equipe por contribuírem para que a reinauguração superasse todas as expectativas possíveis! A loja está em uma nova localização para garantir mais comodidade e conforto aos seus clientes, mas manterá seus preços baixos e uma grande variedade de itens, o perfil da Tabajara continuará sendo o mesmo.