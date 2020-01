Eleição do Conselho Municipal de Esporte será realizada somente no dia 31

A eleição das representações para a composição do Conselho Municipal de Esporte será no dia 31 de janeiro, às 10 horas. O período de inscrições vai até o dia 24, e podem ser feitas das 09h às 14h. O processo era para ter sido concluído ainda em 2019, mas a prefeitura de Jequié resolveu prorrogar os prazos para entrega dos nomes dos representantes das entidades participantes do Conselho, alegando que, “por conta das festividades de fim de ano, vários órgãos deram ponto facultativo, tornando, assim, difícil a indicação de membros para o Conselho de Esporte”. O Conselho Municipal de Esporte será composto por representantes da sociedade civil e do executivo municipal.