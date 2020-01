Jequieense Guilherme Santos se apresenta ao Botafogo do Rio

Revelado no Vasco, o lateral-esquerdo Guilherme Santos, natural de Jequié, foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (09jan20), no estádio Nilton Santos. O jogador, de 31 anos, chegou por empréstimo até o fim do ano. No Botafogo, o atleta não escondeu que a oportunidade é um recomeço na carreira. “Me perdi um pouco na carreira. Quando falo de diferença, falo que chego valorizando, profissionalmente formado para vestir a camisa do Botafogo, que não é para qualquer um. A primeira vez que chego preparado para ser um profissional de verdade e crescer, esquecendo tudo o que ficou pra trás. Acredito que vivo nova vida e novos sonhos, um deles é voltar à Série A e vestir a camisa do Botafogo“ disse Guilherme.

“Estou melhor de que quando tinha 20. Estou melhor fisicamente para ajudar em campo. Conselho se fosse bom vendia e não dava. Mas também gosto de ouvir e melhorar. A geração de hoje é mais complicada, mas a gente trata com carinho, muitos moleques talentosos, tem que ser devagar. Tentar dar o exemplo” completou.