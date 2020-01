Time de Ipiaú joga no Lomantão contra o Atlético de Alagoinhas no dia 26, anuncia prefeito

O ex-presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues, na atualidade vice-presidente da CBF, solicitou a liberação do Estádio Lomanto Junior, para que o Doce Mel de Ipiaú possa enfrentar o Atlético de Alagoinhas na 2ª rodada do Baianão 2020. A informação é do prefeito Herzem Gusmão, que demonstrou satisfação em atender a cidade de Ipiaú. O Doce Mel fará a sua estreia no dia 22 de janeiro, contra o Bahia de Feira de Santana, na Arena Cajueiro. Já no dia 26 de janeiro, por conta do atraso na liberação do campo do Estádio Pedro Caetano, o jogo será programado pela FBF para às 16 horas no Lomantão.

Foto: Blog da Resenha Geral