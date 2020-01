Zé Coca anuncia ações para melhorar abastecimento de água em Jequié

O deputado estadual Zé Coca esteve na Embasa, onde se reuniu com o diretor de Operação do Interior, José Ubiratan; a superintendente de Operações da Região Sul, Poliana Carvalho; e com o gerente do escritório regional, César Mehlem. Acompanhado do vice-prefeito de Jequié, Hassan Iossef, o deputado abordou sobre melhorias no abastecimento de água no Município. “Conseguimos a liberação do sistema de água para o povoado da Salgada e o aperfeiçoamento do sistema do bairro do Mandacaru”, anunciou Cocá. Através de emenda parlamentar, o deputado informa ter viabilizado recursos para levar água de qualidade das Queimadas até Poço Dantas. “Quero agradecer a toda equipe da Embasa pelo empenho e atenção em atender as nossas reivindicações, vamos a luta por que 2020 será um ano de muito trabalho e conquistas para o nosso povo” comentou.