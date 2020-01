JEQUIÉ: Alunos se acampam no Colégio Maria José em protesto contra municipalização

Um misto de preocupação e decepção toma conta da comunidade escolar do Colégio Estadual Maria José de Lima Silveira, no bairro Jequiezinho, em Jequié, em virtude da proposta de municipalização da unidade. Utilizando carro de som, uma professora apela, desde sexta-feira (10jan20), o apoio dos pais e da comunidade em geral para engrossar o movimento iniciado no fim do ano passado quando a informação chegou ao conhecimento da direção. Neste sábado, o movimento ganhou corpo com a ocupação da parte interna da escola por alunos que se dizem inconformados com a política educacional do governo estadual.

O acampamento faz parte das estratégias do grupo que não quer, em nenhuma hipótese, a transferência. “Por que municipalizar o ensino médio?”, questiona o alunado como pode ser observado no cartaz afixado no colégio. O Blog jequieeregiao.com.br foi informado que a Secretaria de Educação do Estado ficou de enviar um representante para dialogar com a comunidade escolar.