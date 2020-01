Jequié registra maior temperatura do ano: 37º

Jequié registrou a maior temperatura do ano nesta segunda-feira (13jan20) com os termômetros marcando 37º de acordo com o Clima Tempo. A onda de calor, iniciada no início do verão, prossegue durante os próximos dias, com elevadas temperaturas e aumento da sensação térmica.

Temperaturas altas, umidade relativa do ar baixa nos remete a algumas dicas importantes:

1- Hidratação. No tempo quente, você acaba perdendo muito líquido e sais minerais através da transpiração, sendo muito importante repor o que foi perdido. Opte por um suco natural.

2- Escolha alimentos leves, como frutas e legumes.

3- Evite roupas que dificultam a transpiração, como peças justas e de tecido sintético.

4- Exposição em praias ou piscinas só é recomendada até as 10 da manhã e após as 16 horas.

5- Utilize bastante protetor solar e, se possível, use bonés, chapéus ou guarda-chuvas quando se expor ao sol. Os óculos de sol também devem ser utilizados.