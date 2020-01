Obra da Academia de Saúde segue em ritmo acelerado em Itagi

O prefeito Olival Andrade visitou o local aonde vem sendo construída a Academia de Saúde da cidade de Itagi, nesta segunda-feira (13jan20), tendo observado que as mesmas seguem de acordo com o cronograma estipulado no contrato. A academia, erguida ao lado da Rodoviária, será destinada para a prática de atividades com grupos que são acompanhados pela Secretaria de Desenvolvimento Social e alunos da rede municipal de ensino, além de ser disponibilizada para população em geral.