Pré-candidatura a prefeito de Pequinho ganha musculatura

A pré-candidatura a prefeito do atual presidente da Câmara Municipal de Aiquara, Pequinho, ganha musculatura com o anúncio de novos apoios populares e políticos importantes. A mais recente manifestação foi declarada no sábado (11jan20), após reunião do deputado estadual Sandro Reges com o vereador Evaristo Brito. Até o momento, Pequinho conta com o apoio de sete vereadores, com os quais tem conversado no sentido de caminharem juntos numa possível composição política no projeto majoritário.