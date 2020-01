Caroll Souá alcança a marca de 1 milhão de plays

A cantora Caroll Souá, 18 anos, alcança a marca de 1 milhão de plays no seu disco Caroll Souá #AVozQueConquistouOBrasil. A informação é de André Bomfim. Natural de Ipiaú e residente na zona rural de Jitaúna, na região de Jequié, Caroll ganha espaço cada vez maior. “Ela vem crescendo rapidamente no mercado fonográfico brasileiro, mostrando a sua musicalidade tanto nos palcos, na internet e em várias emissoras de rádio que executam diariamente as músicas autorais da banda” destaca Bomfim.

Caroll promete lançar um EP até o fim deste mês de janeiro/2020 e um CD ao vivo junto com DVD, incluindo covers de grandes sucessos e músicas autorais.

A cantora já está com a agenda aberta para shows bastando ligar para a sua produção, nos contatos (77) 9 9987-5838 – (73) 9 9956-7356 e (73) 9 9150-4900.

Carol reside em Jitaúna