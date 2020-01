Governo do Estado transfere Semi Anel Rodoviário de Jequié para a União

O Semi Anel Rodoviário de Jequié, trecho que compreende o Trevo do Poliduto (BR 116) ao Trevo com a BR 330, acaba de ser federalizado. A lei que transfere a estrada para o governo federal, assinada pelo governador Rui Costa, foi publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia em sua edição desta quarta-feira (15jan20). A mudança era esperada. Em entrevista ao repórter Dell Santos (Jequié FM 89,7), no ano passado, o secretário estadual de Infraestrutura, Marcos Cavalcanti, informara que ao mesmo tempo em que o governo fazia tratativas visando a federalização do Semi Anel, também buscava a estadualização da Av. Tote Lomanto, que é extensão da BR 330.

Pavimentação do Trevo do Poliduto carece ser reconstruido