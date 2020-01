Mineradora retoma suas atividades em Itagibá

Depois de três anos e meio fazendo as adequações necessárias para o retorno de suas atividades, a empresa Atlantic Nickel, do grupo Appian Brazil (antiga Mirabela), celebrou a retomada das operações da mina Santa Rita, no município de Itagibá, com uma marca de 900 empregos, diretos e indiretos. A solenidade ocorreu nesta terça-feira (14jan20). Nos próximos dias, a empresa realizará o primeiro embarque de 10 mil toneladas de concentrado de níquel, via Porto de Ilhéus, para a empresa Trafigura, uma das maiores tradings de metais do mundo.

O presidente da Atlantic Nickel, Paulo Castellari, disse: Vamos fazer, no mínimo, 11 embarques. Tudo com as melhores práticas operacionais, de segurança e socioambientais”, afirmou o CEO da Appian Brazil e presidente da Atlantic Nickel.