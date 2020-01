Sérgio da Gameleira anuncia alinhamentos necessários à assinatura do Contrato de Programa com a Embasa

O prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira, anunciou, via redes sociais, ter participado de uma reunião, em Salvador, na quinta-feira (09jan20), com diretores Embasa para, segundo ele, para tratar dos alinhamentos necessários à assinatura do Contrato de Programa entre o município e a empresa [Embasa]. O prefeito disse ter apresentado pleitos e solicitações em relação ao volume de investimentos em curto prazo a serem realizados na cidade a fim de atender demandas históricas de deficiências em nível de abastecimento e saneamento básico. Fo proposto um total de R$ 167 milhões em investimentos, sendo aproximadamente R$ 16 milhões em obras a serem iniciadas ainda em 2020.

“Teremos, quando o contrato for assinado, grandes investimentos que vão ser feitos com o objetivo de melhorar a operacionalização dos serviços prestados pela Embasa para a nossa população, melhorando o atendimento, ampliando a rede de abastecimento e saneamento básico, levando muito mais qualidade de vida para o nosso povo”.

Tomara que o Município não esteja prestes a cair no canto da sereia, isto é, em promessas mirabolantes de milhões de reais em investimentos e que não seja ignorado o Projeto de Lei aprovado pela Câmara e sancionado pelo próprio Sérgio da Gameleira em que o Município impõe algumas condições como a redução da cobrança da taxa de esgotamento sanitário.