Aiquara: Vereadores derrubam veto do prefeito a projeto equivocadamente considerado fraudado pela Câmara

Em Sessão Extraordinária realizada nesta quinta-feira, 15 de janeiro, a Câmara de Vereadores de Aiquara, votou o ‘veto’ do prefeito municipal ao Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2020, aprovado pela maioria dos vereadores no dia 30/12/2019. Na oportunidade foram realizados os devidos esclarecimentos por parte da procuradoria jurídica da Câmara acerca da legalidade da votação do projeto assim como da legitimidade das emendas apresentadas por parte dos vereadores.

O veto ao Projeto de Lei foi “derrubado” (em votação secreta) por 5 votos contra; 2 a favor e 1 em branco. O referido projeto deve imediatamente ser reenviado ao Executivo Municipal para que seja sancionado no prazo de 48 horas.

Foto extraída do Site Giro em Ipiaú