Empossada nova diretoria da Associação Judô Ação

Empossada a nova diretoria da Associação Judô Ação, entidade responsável pelo ‘Judô Ação’, projeto de grande alcance social. A solenidade foi realizada durante a reunião do Rotary Club de Jequié-Norte, nesta quarta-feira (15jan20). O rotariano Renan da Guarda é o novo presidente para um mandato de três. Outros membros do Rotary Jequié-Norte também fazem parte da diretoria: Diego Santos, Antonio Biato, Moana Meira, Edson Barão, Souza Andrade, além de damas da Casa da Amizade: Nai Ferreira e Rosângela Matos. Tem ainda Vivian Xavier. O Projeto Judô assiste quase 500 crianças, adolescentes e jovens com núcleos instalados em vários bairros populares.