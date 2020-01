Jovens que completam 18 anos em 2020 já podem fazer o alistamento militar

Os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2020 já podem fazer o alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. Para executar o procedimento, basta acessar o site www.alistamento.eb.mil.br com o número do CPF e preencher o formulário para validação dos dados pessoais, mas quem não tiver facilidade de acesso à internet ou caso o jovem não tenha CPF, ele deve ir à Junta de Serviço Militar levando em mãos a certidão de nascimento ou carteira de identidade ou de motorista e o comprovante de residência. As informações foram transmitidas pelo secretário da Junta do Serviço Militar de Jequié, Gileno Duque, em entrevista concedida ao jornalista Jequié Souza Andrade (Jequié FM 89,7) nesta quinta-feira (16jan19).

Ele alertou os jovens para a importância do alistamento, pois, sem o Certificado podem ocorrer impedimentos como: não tirar passaporte, prestar exame para estabelecimento de ensino, tirar carteira de trabalho, ingressar no serviço público ou na iniciativa privada.

Informou ainda que, quem perder o prazo para realizar o procedimento poderá regularizar a situação no próprio site do alistamento ou comparecendo à Junta de Serviço Militar, mas o atraso implicará no pagamento de multa. O alistamento militar é obrigatório e deve ser feito no ano que jovem completa 18 anos.

Junta de Serviço Militar, Rua Milton Muniz, ao lado da Ceplac. Imagem: Souza Andrade