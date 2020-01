Um Saveiro foi parar no esgoto a céu aberto no canal do Jequiezinho, na Av. César Borges, na manhã desta quinta-feira (16jan20). O acidente ocorreu por volta das 6 horas, nas imediações do Colégio Modelo, cujas causas são desconhecidas. Equipe da Samu providenciou o resgate o motorista que permaneceu no interior do veículo até a chegada do socorro.

Imagem: Souza Andrade