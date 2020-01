Asfaltamento da estrada que liga o Parque de Exposições ao Conjunto Penal de Jequié já está autorizado, informa Zé Cocá

“Já está autorizada a execução das obras de asfaltamento da estrada que liga o Parque de Exposições Luiz Carlos Braga ao Conjunto Penal de Jequié, passando pela Baixa do Bonfim”. A informação é do deputado estadual Zé Cocá. Serão 3,7 km de asfalto, cuja obra oferecerá melhores condições para a via, beneficiando toda população daquela região. Segundo Zé Cocá, o pedido a ele foi feito por Jeová Fernandes, liderança local. “Agradeço ao secretário de Infraestrutura, Marcos Cavalcanti, sempre nos recebendo com muito carinho e atenção”, destacou o deputado.

Zé Cocá com o secretário Marcos Cavalcanti