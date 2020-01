Inquérito que apura acidente fatal na BR 330 é concluído pela Polícia Civil e encaminhado ao Ministério Público estadual

Ramon e Renan Santos Silva, filhos de José Santos da Silva, o Pelé, estão procurando emissoras de rádios e blogs de Jequié e Região para informar sobre a conclusão do inquérito por parte da Polícia Civil de Jequié, e seu devido encaminhamento ao Ministério Público estadual, em que apura a morte de Pelé, vítima de acidente de trânsito em 21 de setembro de 2019, na BR-330, trecho entre Jequié e Jitaúna. O desastre envolveu dois carros, um deles, uma Hilux guiado pelo médico Rômulo Garcia Mazanti, que ficou ferido na batida, sendo atendido em encaminhado ao Hospital Geral Prado Valadares.

O relatório final da polícia judiciária, assinado pelo delegado Nadson Pelegrini, concluiu pelo indiciamento do condutor da caminhonete Hilux por homicídio doloso qualificado, além de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

Ramon apresentou ainda vídeos e fotos em que, segundo ele, a cena do crime fora alterada. Tem ainda a impressionante imagem, a partir do interior de um ônibus em que mostra a Hilux invadindo a pista contrária instantes antes do acidente fatal.

Pelé residia em Itagi e era uma pessoa bastante querida. Sua morte causou grande comoção social.