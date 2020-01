Provas para soldados da PM e bombeiros estão confirmadas

A Secretaria da Administração do Estado (Saeb) informa que as provas para soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, marcadas para este domingo (19jan20), serão realizadas normalmente, como previsto no Edital de Convocação do Concurso Saeb 02/2019.

A decisão proferida pela desembargadora Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, na última quinta-feira (16), determinou a suspensão do concurso, após a realização das provas objetivas e discursivas, até que seja julgado o mérito da questão. A decisão da magistrada não afeta esta etapa das provas, que serão realizadas normalmente, neste domingo (19).

A Saeb salienta que não foi notificada a respeito da decisão judicial. Assim que o Estado foi notificado, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) adotará as medidas jurídicas cabíveis.