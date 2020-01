Vereadores de Aiquara acionam prefeito Delmar Ribeiro por crime de calúnia

Diante das falsas e maldosas informações veiculadas em Aiquara e Região para tentar atingir os vereadores da bancada de oposição, quatro deles: Pequinho, Beto, Mirian e Zé Oliveira foram à Delegacia de Polícia da cidade de Ipiaú onde prestaram queixa contra o prefeito municipal Delmar Ribeiro, na última segunda- feira, 13.01. Os vereadores foram ouvidos, individualmente, durante a semana, pelo delegado Rodrigo Fernando de Souza e pelo e o escrivão ad hoc Octávio José Bandeira Albernaz, e logo o prefeito deverá ser acionado para falar sobre suas acusações.

Segundo os citados vereadores, simplesmente o prefeito tenta criar factoides, direcionando graves acusações como as feitas em um programa da rádio Ipiaú FM, em que acusa o Poder Legislativo de FRAUDAR o orçamento do exercício financeiro de 2020, enviado à Câmara para apreciação e votação no ano passado.

Para os vereadores, a atitude do prefeito com essas falsas denúncias, não passa de vã tentativa de buscar desviar a atenção da população para a delicada situação em que se encontra Aiquara. Afora isso, contra o prefeito de Aiquara pesar denúncias protocoladas pelos vereadores de oposição junto ao Tribunal de Contas dos Municípios relacionadas a pagamentos indevidos de salário a controladora interna do município, assim como referentes à licitação de transporte, cujo desfecho deverá ocorrer em breve.