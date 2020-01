Vencedores do sorteio do ‘Pedágio de Prêmios 89 FM’

O sorteio do Pedágio de Prêmios 89 foi cheio de emoção e a entrega marcada pela alegria e responsabilidade que marcam a trajetória da Rádio Jequié FM. Esses são os vencedores:

VERA LÚCIA – comprou na MR MDF

MARNÚBIA – comprou na MEIRA CONFECÇÕES

LORELAYNE – comprou na PÃO E CIA

RAFAEL – comprou na SOL ELÉTRICA

IRACEMA – comprou no SILVANY

DANIELE – comprou no SILVANY

VALDIR – comprou na ROSA MAGAZINE

MARILENE – comprou na TUBIENSE

LEVI – comprou na MR MDF

SANDRA – comprou na 40 GRAUS

MATHEUS – comprou na IMPÉRIO DAS CARNES

ANTONÍZIA – comprou no SILVANY

ZAIDE – comprou na MR MDF

LUCIANA – comprou no SILVANY

E o Caminhão de Prêmios saiu para YURE que comprou na Lima Eucalipto, cuja entrega será a maior festa. “Agradecemos aos empresários que acreditaram mais uma vez nesse projeto e a todos os clientes que compraram nas lojas participantes e fizeram parte dessa grande festa”, festeja Lucas França, coordenador de programação da emissora.

Imagens Facebook Jequié FM 89,7