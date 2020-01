Professor Luciano Pestana assume direção geral do Campus Jequié em solenidade na Reitoria do IFBA

Após um ano de espera, o professor Luciano Pestana foi nomeado, como diretor geral do Campus Jequié do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA. A nomeação foi publicada em 03 de janeiro deste ano no Diário Oficial da União. A solenidade de posse da reitora, professora Luzia Mota, dos pró-reitores e dos 16 diretores gerais aconteceu na Reitoria do IFBA no dia 10, e contou com a presença de diversos (as) reitores (as) de instituições da Bahia e de todo o Brasil, de parcela significativa da comunidade do IFBA.

O professor Luciano Pestana foi eleito em 13 de dezembro de 2018 com 50,9% dos votos válidos, para um mandato com duração de 4 anos. Participaram da escolha a comunidade discente, docente e técnica administrativa do IFBA Jequié.

De acordo com o novo diretor, a gestão terá como principais objetivos a ampliação da relação com a comunidade, a gestão democrática e transparente, a valorização da pesquisa e extensão, a melhoria na qualidade de ensino, com foco na permanência e êxitos dos estudantes. O estreitamento das relações com a mídia também será uma marca muito importante dessa gestão.

“Em 2020 o IFBA Campus Jequié completa 10 anos de inaugurado. Neste pouco tempo, muito já foi feito. Alcançamos ótimos resultados. E tudo isso só foi possível graças ao envolvimento, dedicação e excelência de nossos servidores e alunos. Vamos valorizar as pessoas, focar na humanização das relações e da instituição. Só assim conseguiremos realizar mais e impactar positivamente nossa região”, pontuou o professor Luciano Pestana.