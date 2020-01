As aulas nas escolas municipais de Jequié terão início no dia 9 de março, conforme Calendário Escolar 2020 divulgado na semana passada. Para o cumprimento dos 200 dias letivos, a unidade escolar deverá utilizar-se de dezoito sábados letivos para a composição do seu calendário. A abertura da Jornada Pedagógica será no dia 2 de março e o Fórum Municipal de Educação no dia seguinte.