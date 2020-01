Jequié se despede de Aroldo Vieira

Jequié se despediu nesta segunda-feira (20jan20) de um de seus principais radialistas. O corpo de Aroldo Vieira, 74 anos, vítima de infarto, foi sepultado no Cemitério São Lázaro, nesta cidade sob forte comoção. Mesmo afastado do rádio jequieense, onde dedicou parte de sua vida, seu nome sempre era lembrado quando se referia a qualidade musical e capacidade de venda. Polivalente, ele atuava nos bastidores tanto na produção musical como no setor comercial, especialmente da 95 FM, onde permaneceu por mais tempo. Músico profissional, teve passagem marcante como vocalista da Banda Embalo 4.

A surpreendente notícia de sua morte movimentou as redes sociais com muitas mensagens de carinho. As emissoras de rádio da cidade também destacaram a importância dele para a projeção de outros colegas. A Prefeitura divulgou Nota de Pesar em que lembra que, Aroldo Vieira era um “exímio pesquisador musical”. Seu nome será sempre lembrado pelo seu talento apurado.