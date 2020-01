Sindicato Rural de Jequié comercializa espaços para 41ª Exposição Agropecuária e 18ª Expo Nacional

Muitos empresários de Jequié e até de outros estados já reservaram seus espaços no Parque de Exposições Luiz Carlos Braga junto ao Sindicato Rural de Jequié para a 41ª Exposição Agropecuária e Industrial e 18ª Expo Nacional, que acontecerão, simultaneamente, no período de 25 de abril a 3 de maio deste ano.

Os interessados em expor produtos e marcas e ainda não mantiveram contato visando adquirir espaços no Parque devem procurar o Sindicato Rural, na Avenida Rio Branco, ou manter contato pelos telefones (73) 3525 1743, no horário comercial, ou enviar mensagem para o seguinte WhatsApp (73) 98838 8455 falar com Nancy.

A Exposição de Jequié é um dos eventos mais esperados e a expectativa para 2020 são as melhores em termos de participação e negócios. “Estamos trabalhando para realizar uma exposição à altura de nossa tradição”, disse o presidente do Sindicato rural, Coronel Ivo Silva Santos que vem firmando parcerias importantes para oferecer uma programação capaz de atender os anseios dos criadores, comerciantes e todas as pessoas que participarem do evento.