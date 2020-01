Grupo de empresários de Jequié participará da 56ª Convenção Nacional do Comércio Lojista em Campos do Jordão/SP

Um grupo de empresários de Jequié, liderado pela CDL, participará da 56ª Convenção Nacional do Comércio Lojista a ser realizada na cidade de Campos do Jordão/SP, de 27 a 30 de agosto/2020. Como ocorrido em anos anteriores, a expectativa é de que Jequié levará a maior delegação ao evento que reunirá líderes e empresários com a finalidade de debater os rumos do comércio e de serviços, apresentando as principais tendências e desafios do setor.

O tema central da Convenção é “Propósito – A mudança cultural do varejo”. Renomados especialistas e grandes varejistas serão convidados a debater e interagir com os participantes sobre os fatores que determinam o sucesso de empresas e entidades. “A finalidade da Convenção Nacional do Comércio Lojista é proporcionar mudanças culturais aos participantes, promovendo o crescimento da classe, o aumento do conhecimento e desenvolvimento de novos negócios, além da importância do convívio e a troca de experiências” disse o presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), José Cesar da Costa, entidade realizadora do encontro, em conjunto com a Federação das CDLs do Estado de São Paulo.

A CDL de Jequié tem feito um bom trabalho visando o engajamento dos empresários locais no sentido de participar da Convenção Nacional em Campos do Jordão, município localizado na Serra da Mantiqueira, na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, sub-região 2 de Taubaté a 173 quilômetros da cidade de São Paulo. Fica à altitude de 1.628 metros, sendo, portanto, o mais alto município brasileiro, considerando a altitude da sede.

Campos do Jordão/São Paulo será sede da Convenção Nacional de Lojistas