OAB de Jequié emite Nota em que condena decisão unilateral do governo para fechamento do Colégio Estadual Maria José de Lima Silveira

A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Jequié – emitiu uma Nota, assinada pelo seu presidente Márcio Hudson Silva Santos em que manifesta sua posição contrária à decisão unilateral e sem qualquer consulta pública acerca do ato de fechamento imediato do Colégio Estadual Maria José de Lima Silveira na cidade de Jequié.

“A educação é de interesse de todos e, em particular, nesse caso, de toda a comunidade jequieense sendo, portanto, necessário um amplo debate com a participação de toda a sociedade para avaliação dos motivos que estão obrigados o fechamento de uma instituição histórica que trás em seu currículo a formação de milhares de cidadãos e cidadãs” defende.

Encerra o comunicado solicitando ao Governo do Estado da Bahia “a imediata SUSPENSÃO da proposta de fechamento do COLÉGIO ESTADUAL MARIA JOSÉ DE LIMA SILVEIRA convocando um debate com todos os seguimentos sociais jequieenses a fim de buscarmos juntos, alternativas para evitar esse retrocesso social”.