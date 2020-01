Ocupação de estudantes do Colégio Maria José já passa de uma semana

Já passa de uma semana a ocupação de estudantes do Colégio Estadual Maria José de Lima Silveira, localizado no bairro Jequiezinho. Os alunos estão se revezando para ficar na unidade desde o dia 10, depois que receberam um comunicado sobre o fechamento da escola. De acordo com reportagem do Metro1, assinada pela jornalista Juliana Almirante, a Secretaria Estadual de Educação, não respondeu ao questionamento sobre o fechamento da unidade. “No entanto, ao responder a pergunta da reportagem sobre a matrícula da rede estadual de ensino, orientou que os alunos do Colégio Estadual Maria José de Lima Silveira ‘optem’ por outras unidades: Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães, Colégio Estadual de Jequié (antigo Polivalente), Colégio Estadual Luiz Viana Filho ou outras unidades escolares de sua preferência”, informa.

Segundo o Metro1, o professor Keldo Andrade afirmou que cerca de 90 alunos estão participando da ocupação, em esquema de revezamento, para tentar impedir o fechamento da escola. “O colégio tinha, no ano passado, 640 alunos, com ensino médio integral e três refeições por dia. Lá eles são carentes e necessitam dessa alimentação”, disse o professor.

Recente reunião na Câmara de Vereadores. Foto: Blog Marcos Frahm