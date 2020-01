Carente de obras de infraestrutura Jequié volta a sentir os efeitos das chuvas

Carente de obras de infraestrutura, Jequié voltou a sentir os efeitos das chuvas. Na tarde desta quarta-feira (22jan20), o centro da cidade ficou inundado. Lojas foram invadidas pelas águas e muitos pontos de alagamentos foram registrados. Em algumas localidades o volume foi tão grande que as enxurradas transformaram ruas e avenidas em ‘rios’. Toda área onde está instalada as Lojas Americanas ficou alagada, da mesma maneira a Praça da Bandeira e a Rua Barbosa de Souza, onde a água invadiu escritórios. Pior ainda foi a situação vivenciada pelos usuários do Mercadão Vicente e comerciantes da Av. Franz Gedeon e adjacências. Também não foi diferente em bairros como Jequiezinho e Joaquim Romão. Na Av. Landulfo Caribé, precisamente nas imediações do Posto Pampa; Cilion; nas Avenidas Santa Luzia e Governador Lomanto Jr. registraram os problemas de sempre. Abaixo vídeo s mostram a Av. Santa Luzia, no Joaquim Romão e a Av. Franz Gedeon. A preocupação persiste porque voltou a chover no fim da tarde, embora em menor intensidade.