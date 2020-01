Eleitor com título cancelado precisa regularizar situação até 6 de maio

Para votar na próxima eleição, em outubro, o eleitor precisa estar com a situação regular na Justiça Eleitoral até o próximo dia 06 de maio. Atualmente, 799.076 eleitores baianos estão em situação irregular, com seus títulos cancelados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). O título é cancelado quando o eleitor deixa de votar e de justificar a ausência às urnas por três eleições consecutivas – cada turno de um pleito sendo considerado uma eleição diferente – ou quando este não responde ao chamado da JE para realizar o recadastramento biométrico.

A regularidade do título de eleitor é uma exigência para obter diversos outros documentos. Por isso, o ideal é evitar o cancelamento do título, normalizando o quanto antes a situação no cartório ou posto eleitoral. Assim, o eleitor que tenha deixado de votar em alguma eleição ou tenha dúvidas se está em dia com suas obrigações eleitorais pode consultar a sua situação no Portal do TRE-BA na internet.

Para regularização, caso o título esteja cancelado, o eleitor deverá comparecer a um cartório ou posto eleitoral, apresentar um documento de identificação com foto e um comprovante de residência atualizado e preencher o Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE). Em seguida, deverá pagar multa no valor de R$ 3,51 por turno que tenha faltado à votação.