Divulgado local de provas do Vestibular 2020 da Uesb

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) divulgou o cartão com os locais onde serão aplicadas as provas do Vestibular 2020. Acesse: https://bit.ly/30PBiHw Os inscritos farão as provas nos dias 2 e 3 de fevereiro, das 8h às 12h30, nas cidades de cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, informa a Instituição. Conforme o cronograma, o resultado do Vestibular 2020 da UESB deve sair no dia 18 de fevereiro. A oferta é de 1.186 vagas, sendo 709 para o primeiro semestre e 477 para o segundo período letivo.

Imagem: Souza Andrade