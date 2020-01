Chuvas em Jequié: tal como as velhas dificuldades intriga a reprodução dos discursos

Os problemas no perímetro urbano se avolumam em Jequié, principalmente depois de cada chuva, como as deste mês de janeiro/2020. A situação é grave e vai além das inundações corriqueiras como o alagamento do Mercadão Vicente Grilo e de ruas e avenidas submersas no Centro, Joaquim Romão e Jequiezinho, localidades que mais sofrem com a repetição dessa lastimável ocorrência, responsáveis por prejuízos incalculáveis.

Mas, tal como as velhas dificuldades de sempre, intriga a reprodução dos discursos como se os problemas não tivessem solução. Tem e nem precisa sair de Jequié para ter exemplos de que a questão toda é a ausência de investimentos importantes em drenagens. A falta de capacidade da prefeitura de executar obras que exibem grandes montantes de recursos financeiros, embora real, não serve de empecilho, pois pode, perfeitamente, buscar as verbas necessárias como ocorreu quando da construção do extenso canal pluvial do loteamento Água Branca, passando pela Vovó Camila e Banca, desaguando no leito do Rio Jequiezinho, na Av. César Borges, feito com recursos oriundos de emenda parlamentar. Mais recentemente, obra de menor porte, mas também de grande relevância, foram feitos os investimentos em drenagens na Pedreira, no Joaquim Romão, corrigindo problema antigo em época de chuvas fortes.

Como são muitos os pontos críticos [Av. Santa Luzia; Av. Lomanto Jr.; Av. Landulfo Caribé (Posto Pampa), Mercadão Vicente Grilo] com investimentos constantes, será possível oferecer soluções definitivas durante alguns mandatos, desde que comece. Sem iniciativa, nada feito!

Mercadão Vicente Grilo. Janeiro 2020