MARTELO BATIDO: Colégio Maria José será mesmo repassado para a Prefeitura

Prevaleceu a vontade do governador Rui Costa. Depois de quase duas semanas de seguidas manifestações públicas contra a ideia do Governo do Estado de transferir os alunos do ensino médio do Colégio Estadual Maria José de Lima Silveira para outra escola e de ceder o prédio para a Prefeitura cuidar do ensino fundamental, estudantes e pais de alunos tiveram de sair do imóvel na noite de quinta-feira (24jan20) pondo um ponto final a agonia que envolveu parcela da população e entidades da sociedade civil organizada. Na cidade, todos que se pronunciaram tiveram um posicionamento contrário à mudança proposta pelo governador, principalmente pela forma, isto é, sem uma ampla discussão com a comunidade escolar.

Desde o início, a Secretaria de Educação da Bahia orientou os alunos a buscarem outro colégio, sendo as opções os colégios Modelo, Luís Viana Filho e o Colégio Estadual de Jequié (antigo Polivalente), este último o mais próximo, opções que prevaleceu.

O Maria José de Lima Silveira, localizado no loteamento Água Branca, no bairro Jequiezinho, tem 30 anos e atendia cerca de 640 alunos dos ensinos fundamental e médio.

Imagem: Souza Andrade