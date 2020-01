Doce Mel é o único que ainda não pontuou no Baianão 2020 e ocupa incomoda lanterna

Apenas cinco equipes venceram até agora no Baianão 2020: Jacuipense, Bahia, Atlético, Vitória e Bahia de Feira. Por outro lado, o Doce Mel de Ipiaú é o único que não pontuou, ocupando o incomoda lanterna da competição depois de duas rodadas. E por conta disso, a próxima rodada já ganha contornos decisivos, ainda mais porque fará mais duas partidas seguida fora de casa. Para piorar a situação, terá como adversário ninguém menos do que a Jacuipense, líder do campeonato, e logo na sequência o Juazeirense, muito longe de casa, acumulando despesas sem conseguir fazer receita.

Foto: Doce Mel Esporte Clube