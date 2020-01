Empresas interessadas em participar da Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Jequié devem reservar logo seus espaços

Continuam os preparativos visando a realização da 41ª Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial e 18ª Expo Nacional, que acontecerão, simultaneamente, no período de 25 de abril a 3 de maio deste ano. Nesse momento, a equipe trabalha para comercializar os espaços para os expositores, mantendo contato direto com os empresários locais e de fora interessados em participar do evento. Muitos espaços no Parque de Exposições Luiz Carlos Braga já foram reservados junto ao Sindicato Rural de Jequié.

A expectativa em torno da feira de negócios, uma das principais da Bahia, é muito grande, principalmente depois das chuvas que caem no Estado, pois traz ânimo diante da grande possibilidade de aquecimento da economia que vem dando sinais de recuperação em todos os segmentos.

A Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Jequié é uma importante vitrine para as empresas fazerem a exposição de seus produtos e marcas. Quem deseja adquirir espaços no Parque deve procurar o Sindicato Rural, na Avenida Rio Branco, ou manter contato pelos telefones (73) 3525 1743, no horário comercial, ou enviar mensagem para o seguinte WhatsApp (73) 98838 8455 falar com Nancy. Agende uma visita e não deixe de participar do evento.

Foto arquivo