JARDIM EUROPA: Sete meses depois de reunião, prefeito Sérgio da Gameleira não deu nenhuma satisfação sobre apuração

As pessoas que adquiriram lotes no Jardim Europa permanecem no compasso de espera quanto ao desfecho do problema que eles classificam como ‘golpe’ aplicado pelo empreendimento, que até hoje não providenciou as obras estruturais do loteamento. Também se dizem intrigados com a falta de ação da Prefeitura de Jequié que, após reunião com o prefeito Sérgio da Gameleira, no dia 28 de junho de 2019, nenhuma satisfação foi dada aos interessados.

Embora tenha se comprometido em apurar os procedimentos que foram adotados com vistas a liberação do citado loteamento, até hoje, sete meses depois, a situação continua estagnada. Na ocasião, o prefeito justificou que necessitaria de tempo para reunir todas as informações possíveis, incluindo documentos para, a partir daí, tomar outras providências.

A comissão formada por compradores de lotes, criada pela Câmara Municipal de Jequié, na Audiência Pública realizada em 17 de junho do ano passado, aguarda respostas para os muitos questionamentos quanto a legalização do empreendimento. Enquanto isso, centenas de pessoas se julgam prejudicadas não somente pelos empreendedores, como também pelo próprio Município, já que, de acordo documentos apresentados, a prefeitura teria emitido licença ambiental numa época em que ela não tinha condições para tal.

Adquirentes de lotes protestaram na porta da Prefeitura em 2019