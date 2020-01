Novas instalações físicas do Fórum Bertino Passos contrastam com as carências funcionais da Comarca de Jequié

O Fórum Bertino Passos, em Jequié, acaba de passar por uma reforma de manutenção em suas instalações físicas. Além disse, os investimentos priorizaram normas de acessibilidade e segurança. As melhorias no prédio, no entanto, contrastam com a estrutura funcional que enfrenta muitas carências, incluindo o reduzido número de juízes e de servidores para atender os anseios da Comarca. Atualmente são sete magistrados para uma capacidade de um total de 17.

Essas carências, contudo, deverão ser resolvidas em breve. Pelo menos foi o que disse o desembargador Raimundo Sérgio Cafezeiro durante a solenidade de inauguração da reforma do imóvel, na sexta-feira (24jan20) e confirmadas nesta segunda-feira, em entrevista que concedeu ao jornalista Souza Andrade (Jequié FM 89,7).

Segundo ele, a nova gestão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a ser iniciada no próximo dia 3 de fevereiro, com a posse do presidente desembargador Lourival Almeida Trindade, tem o compromisso de dotar a Comarca de mais juízes, juízes leigos e de servidores. “Já conversei com o novo presidente [Lourival Trindade] sobre as carências da Comarca de Jequié. A prioridade dele é o primeiro grau”, enfatizou Cafezeiro.

O desembargador Sérgio Cafezeiro antecipou na solenidade e também confirmou na entrevista à Souza Andrade que as 17 comarcas desativadas na gestão do desembargador Gesivaldo Britto deverão ser reativadas. Já foi autorizado um estudo para dotar essas comarcas de infraestrutura para voltar a funcionar normalmente. Para Cafezeiro, a gestão 2020/22 traz ânimo ao judiciário baiano e vislumbra novos ares, especialmente para o interior da Bahia, pois, conforme disse, o próximo presidente é conhecedor da realidade do interior do Estado e que isso facilita muito.

A solenidade de inauguração da reforma do Fórum Bertino Passos, contou com a presença do desembargador Sérgio Cafezeiro, do deputado estadual Zé Cocá, de vários juízes, servidores, advogados, dos prefeitos de Itagi e de Aiquara, entre outros convidados. Imagens: Souza Andrade.