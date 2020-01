Numa demonstração de fragilidade prefeito Sérgio da Gameleira sofre fragorosa derrota da Câmara Municipal

Nem bem começou 2020, o prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira, sofreu uma fragorosa derrota da Câmara Municipal na primeira votação do ano realizada nesta segunda-feira (27jan20). Todos os 17 vereadores presentes na Sessão Extraordinária votaram pela derrubada do veto parcial do prefeito a Lei Orçamentária Anual – LOA 2020. O resultado indica clara demonstração de fragilidade do prefeito Sérgio da Gameleira que deve ter tomado conhecimento da derrota por terceiros, pois o mesmo encontra-se fora da cidade.

Na condição de líder, o vereador José Simões de Carvalho, justificou seu voto pela derrubada do veto, argumentando que o veto o prefeito a LOA tira a função do vereador de apresentar emendas e outras considerações importantes para o Município, discurso seguido por outros vereadores como Reges Silva, Joaquim Caíres, Soldado Gilvan, Tinho e outros, frisando a importância da independência do legislativo.

Momento em que a Mesa Diretora da Câmara anuncia derrubada do veto