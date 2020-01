As atividades docentes na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB estão suspensas nesta terça-feira (28jan20) e permanecerão paralisadas amanhã. Os professores decidiram, em assembleia, pela participação na luta contra a Reforma da Previdência enviada pelo governador Rui Costa. A mobilização conta com a participação de professores e técnicos. As informações são da Adusb.

Imagem: Souza Andrade