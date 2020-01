Desembargador Sérgio Cafezeiro assumirá presidência da Seção Cível de Direito Público do TJBA dia 30

O desembargador Sérgio Cafezeiro, assumirá a presidência da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) na quinta-feira (30jan20). A eleição ocorreu em dezembro de 2019. O Magistrado substitui, em 2020, a desembargadora Ilona Márcia Reis, atual presidente da Seção. As sessões do colegiado ocorrem às segundas, quartas e quintas-feiras do mês, a partir das 8h30min.

Natural de Jequié, Sérgio Cafezeiro graduou-se em Direito em 1987. É doutor em Direito, pós-graduado em Direito Público, Direito Eleitoral e Direito de Estado. Em 2015, foi escolhido como desembargador pela vaga do quinto constitucional, na classe dos advogados, tomando posse no dia 12 de novembro de 2015. Atualmente, preside a 5ª Câmara Cível no TJBA.