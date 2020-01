Leur Lomanto Jr não descarta apoiar candidatura de Zé Cocá a prefeito de Jequié, diz Site

O deputado federal Leur Lomanto Júnior (DEM) disse em entrevista ao Site Informe Baiano, no último dia 21 de janeiro/2020, que, embora ainda seja cedo e que muita coisa pode acontecer em relação a disputa pela prefeitura de Jequié até a definição dos nomes à sucessão municipal, não descarta a possibilidade de apoiar uma possível candidatura do deputado estadual Zé Cocá. “Na política a gente não descarta nada”, afirma o deputado Leur, segundo o Site, e acrescenta: “A gente vai analisar o cenário, tem outros candidatos e o próprio Democratas está avaliando alguns nomes”. Ainda de acordo com o Informe Baiano, o deputado federal vem dialogando com várias forças políticas e partidos para tomar uma posição.