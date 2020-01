VESTIBULAR UESB 2020: Medicina de Jequié entre os mais concorridos

Com um índice de 134,5 candidatos por vaga, o curso de Medicina do campus de Jequié é o segundo com maior concorrência no Vestibular 2020 da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Uesb, ficando atrás apenas de Medicina de Vitória da Conquista que tem 193,5 candidatos disputando uma vaga. Os outros cursos mais procurados são Psicologia, Direito e Odontologia. As provas serão realizadas domingo e segunda-feira (2 e 3fev20), nas três cidades que a Uesb possui campus: Conquista, Itapetinga e Jequié. A instituição oferece 1.186 vagas distribuídas entre as 47 opções de graduação. No total, o processo seletivo da Uesb conta com 12.204 candidatos inscritos.