Leur Lomanto Jr. diz que valeu a luta para que ANM aprovasse liberação para exploração de jazida em Jequié

O deputado federal Leur Lomanto Jr. (DEM), comemorou a aprovação pela Agência Nacional de Mineração do requerimento de lavra para início da operação, em Jequié, da empresa Granet Prospecção na exploração de pedras ornamentais Granulito/Granito. “Jequié precisa desse investimento para ampliar as possibilidades de desenvolvimento e aumentar a oferta de emprego e renda na cidade. Estamos confiantes no avanço e no crescimento econômico que o empreendimento vai trazer para Jequié”, afirmou o deputado.

Em entrevista a radialista Nancy Dias ao Programa Ari Moura Comunicando (Jequié FM 89,7) nesta quanrta-feira (29jan20), o executivo da Granet, Herder Mendonça, ressaltou a importância do trabalho de Leur Jr. nessa conquista. Segundo ele, “sem a intervenção, a contribuição e participação efetiva do deputado federal Leur Lomanto Jr. nada disso estaria acontecendo”. Coube ao deputado abrir as portas de Brasília para a empresa viabilizar os procedimentos e agora aguarda tão somente a publicação da outorga no Diário Oficial da União para os próximos passos que garantirão o início da operação da empresa que trabalha com a perspectiva de a jazida de quartzito ter um potencial de produzir 3 bilhões de toneladas de rochas ornamentais.

em agosto do ano passado, Leur foi recebido em audiência, na Agência Nacional de Mineração, pelo diretor-geral Victor Hugo Froner Bicca e pelo gerente de Aproveitamento Mineral, Eriberto do Nascimento Leite, quando foram tratados assuntos relacionados a jazida de Quartzito descoberta em Jequié.

Com a instalação da mineradora em Jequié, para a exploração de quartizito e granulito – rocha ornamental descoberta na localidade da Fazenda Ouro Preto, localizada a 20km da cidade, a região de Jequié se consolida como importante polo regional nesse tipo de negócios, já em plena operação com a presença de outros empreendimentos nas cidades de Itagibá, Maracás e Jaguaquara.