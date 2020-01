Protestos marcam assembleia unificada em Jequié

Não faltou bom humor, muito menos palavras de ordem com críticas a Gestão Sérgio da Gameleira na Assembleia Unificada dos servidores municipais de Jequié, em frente a Prefeitura, na manhã desta quarta-feira (29jan20). Lideranças do Sinserv, Aplb e Sind-ACS/ACE voltaram a reclamar dos constantes atrasos do pagamento salarial e lamentaram que a segunda parcela do 13º de 2019 não tenha sido quitado nos prazos estabelecidos pela própria administração municipal.

Ao concluir o encontro, os servidores decidiram pela paralisação de suas atividades até que seja feito o pagamento da segunda parcela do 13º aos ativos e inativos; no dia 07 de fevereiro, quinto dia útil, pela manhã, os servidores municipais irão realizar um ato de resistência, em frente à Câmara de Vereadores pelo pagamento salarial dentro mês e pelo cumprimento dos seus direitos regulamentados em lei.

Segundo a APLB, os professores municipais efetivos de Jequié receberam a segunda parcela do décimo no dia 23, mas estão em férias coletivas sem receber o terço de férias e sem previsão do pagamento do salário do mês de janeiro. Além disso, os professores não tiveram a atualização do Piso Salarial em 2019, muito pelo contrário, os seus vencimentos foram reduzidos no mês de julho do ano passado com a suspensão do pagamento da Gratificação Regência, situação que se encontra até os dias atuais.